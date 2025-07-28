Дело экс-министра обороны Армении о самовольной застройке в нацпарке дошло до суда

Следственный комитет Армении завершил предварительное расследование громкого уголовного дела в отношении бывшего министра обороны Сейрана Оганяна, экс-министра охраны природы Арцвика Минасяна и ещё четырёх лиц, передают армянские СМИ.

Обвинения касаются самовольного захвата участка земли в Севанском национальном парке, незаконного строительства, сокрытия собственности, а также получения и легализации взяток в особо крупных размерах.

Следствие установило, что в 2010–2015 годах Сейран Оганян, используя своё служебное положение, занял 10,5 тысяч квадратных метров государственного участка в Гегаркунике, где без разрешения построил несколько объектов недвижимости для себя и своей семьи. В строительстве были задействованы подрядчики, ранее работавшие по государственным заказам Минобороны. Работы на сумму более 58 миллионов драмов были проведены без оплаты — по версии следствия, в виде взятки.

Позже, чтобы узаконить самовольную застройку, по указанию Оганяна был организован фиктивный конкурс на аренду земли. В нём победил связанный с ним человек, а земельный участок был передан в долгосрочную аренду с правом застройки. Участие в этой схеме, по данным следствия, принимали также чиновники из состава межведомственной комиссии.

Также отмечается, что за охрану незаконно построенного имущества отвечали военнослужащие Военной полиции, которым с 2011 по 2016 год было выплачено более 13 миллионов драмов из госбюджета. Следствие считает, что действия обвиняемых нанесли серьёзный ущерб как государственной системе управления, так и экологической целостности особо охраняемой территории.

Генпрокуратура уже направила в парламент ходатайства о возбуждении уголовного преследования в отношении двух депутатов — Сейрана Оганяна и Арцвика Минасяна. На основании голосования 7 июля Национальное собрание дало согласие. Дело с обвинительным заключением уже направлено в суд.