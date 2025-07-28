Более 600 новых случаев: Статистика по гепатиту в Азербайджане

Опубликованы данные о числе пациентов с гепатитом, зарегистрированных в Азербайджане.

Как сообщили в ответ на запрос Report в Государственном комитете статистики, по данным Министерства здравоохранения, в 2024 году в медицинских учреждениях страны впервые было зарегистрировано 634 пациента, инфицированных вирусным гепатитом, передает 1news.az.

«Из них 51 случай приходится на гепатит В, 142 случая — на гепатит С», — уточнили в комитете.

Отметим, что ежегодно 28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. Вирус гепатита считается одним из основных факторов риска для здоровья человечества. В связи со Всемирным днём борьбы с гепатитом ВОЗ призвала все страны повысить качество диагностики и лечения этого заболевания, чтобы спасти миллионы жизней. В соответствии с Целями устойчивого развития, подписанными государствами-членами ООН, основной целью является сокращение числа инфицированных гепатитом на 90 процентов к 2030 году.