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Из-за хакерской атаки на «Аэрофлот» возбудили уголовное дело

First News Media14:50 - Сегодня
Из-за хакерской атаки на «Аэрофлот» возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации «Аэрофлота».

Причиной сбоев систем «Аэрофлота» стала хакерская атака, подтвердили в Генпрокуратуре.

«По поручению Генпрокуратуры России организованы надзорные мероприятия в связи с задержкой и отменой рейсов в аэропорту Шереметьево. Причиной стал сбой в работе информационной системы «Аэрофлота» в результате хакерской атаки... По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Ранее ответственность за атаку на себя взяли хакеры из группировки Silent Crow и сообщество «Киберпартизаны BY» (группа белорусских хакеров, которая действует за пределами страны). В сообщении группировки утверждается, что хакеры на протяжении года находились внутри корпоративной сети авиакомпании и смогли «получить и выгрузить полный массив баз данных истории перелетов».

О сбое в своей информационной системе «Аэрофлот» сообщил утром 28 июля, не уточнив, с чем он связан.

К 11 утра (12:00 по Баку) авиакомпания отменила 49 пар рейсов. «Аэрофлот» попросил пассажиров отмененных рейсов не приезжать в аэропорты, тем не менее, в аэропортах, в первую очередь, в Шереметьево, скопились толпы людей.

Кремль назвал тревожными сообщения о хакерской атаке на «Аэрофлот», заявив, что такой угрозе подвержены все крупные компании, которые оказывают населению услуги.

Источник: РБК

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