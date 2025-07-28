Архиепископ Аджапаян призывал к военному перевороту - дело передано в суд

Следственный комитет Армении завершил предварительное расследование уголовного дела в отношении архиепископа Микаэла Аджапаяна.

Как сообщают армянские СМИ со ссылкой на СК, в ходе следствия были получены фактические данные, подтверждающие, что Аджапаян в интервью одному из новостных каналов открыто заявил о том, что неоднократно предлагал двум бывшим президентам Армении осуществить военный переворот.

Для этого он, по его словам, рекомендовал использовать лояльных генералов из числа действующих сотрудников армии, полиции и службы национальной безопасности.

По утверждению Следственного комитета, архиепископ, используя СМИ, совершал публичные призывы к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя.

В отношении Микаэла Аджапаяна возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 422 Уголовного кодекса Армении — публичные призывы к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета и насильственному изменению конституционного строя.

В качестве меры пресечения суд избрал заключение под стражу.

Уголовное дело вместе с обвинительным заключением передано надзирающему прокурору с ходатайством о его утверждении и направлении в суд для рассмотрения по существу.