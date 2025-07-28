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В бакинской школе выявлены недостатки, директору объявлен выговор

First News Media17:27 - Сегодня
В бакинской школе выявлены недостатки, директору объявлен выговор

Управление образования города Баку провело мониторинг в полной средней школе №201.

В ходе мониторинга были проведены проверки учебно-воспитательного процесса, организации учебно-педагогической и методической работы, а также ряда других соответствующих направлений. В результате мониторинга был выявлен ряд недостатков.

За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей директору школы Алиевой Афаг Асиф гызы был объявлен выговор по соответствующей статье Трудового кодекса. До ее сведения доведено, что в случае повторения подобных ситуаций в будущем к ней будут применены более строгие меры дисциплинарного взыскания.

Следует отметить, что мониторинг в образовательных учреждениях носит постоянный характер, и по выявленным нарушениям принимаются меры в соответствии с законодательством.

Источник: Qafqazinfo

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