В Губадлы машина съехала с дороги и перевернулась

В Губадлинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 4 человека.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, автомобиль марки Kia K3, двигавшийся по территории Губадлинского района, съехал с дороги и перевернулся.

В результате аварии 4 человека, находившихся в машине, получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие – жители города Баку Алиев Рауф Рафаил оглу (1994 г.р.), Алкерамов Интигам Матлаб оглу (1999 г.р.), Муталлимов Мухаммед Зульфугар оглу (2001 г.р.) и житель города Сумгайыт Гейдаров Ильгар Эльшан оглу (1994 г.р.) – были доставлены в Физулинскую центральную районную больницу.

По факту ведётся расследование.