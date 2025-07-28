Пожары в Турции, Греции и Албании: тысячи эвакуированы, есть жертвы - ФОТО

Сильные лесные пожары вспыхнули сразу в нескольких странах Средиземноморья, охватив Турцию, Грецию и Албанию. Причиной стали продолжительная жара, засуха и шквальный ветер. В ряде регионов зафиксированы человеческие жертвы, массовые эвакуации и значительный ущерб окружающей среде.

Стоит отметить, что в Турции с начала лета зафиксированы десятки лесных пожаров, многие из которых продолжаются до сих пор. В понедельник густой дым окутал горную черноморскую провинцию Карабюк, где пожар, бушующий уже шестой день, вынудил эвакуировать более десяти деревень и уничтожил значительные участки леса. Кроме этого, в провинции Бурса в воскресенье трое пожарных погибли в результате аварии при тушении огня. По сообщению Министерства лесного хозяйства Турции, в понедельник спасатели продолжали борьбу с двумя крупными пожарами в южных провинциях Мерсин и Анталья, откуда были эвакуированы более 3600 человек. Ранее, на прошлой неделе, при тушении пожара в центральной провинции Эскишехир погибли 10 пожарных.

В Греции тоже ситуация остаётся крайне напряжённой. В понедельник пожар вспыхнул у подножия горы Имитос в Афинах, вблизи университетского кампуса в густонаселённом пригороде. В тушении были задействованы не менее 18 воздушных судов - вертолётов и самолётов.

По данным властей, из-за сочетания высоких температур и сильного ветра за выходные были эвакуированы несколько деревень, а пять человек получили ранения. Греция в данный момент переживает третью волну жары за это лето.

В Албании также пожарные при поддержке армейских подразделений боролись с лесными пожарами, распространяющимися вблизи популярных курортов на побережье Ионического моря. Основная угроза нависла над приморским городом Саранда и туристическими зонами на юге страны.

По данным местной полиции, за последние три дня по подозрению в поджогах были арестованы 13 человек.

Хотя жаркое и сухое лето не является чем-то необычным для стран Средиземноморья, ученые отмечают, что волны жары становятся всё более частыми и интенсивными на фоне глобального потепления. Таким образом, эти климатические изменения делают регион особенно уязвимым к масштабным пожарам и экологическим катастрофам.

Источник: Reuters

Джамиля Суджадинова