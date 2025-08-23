Король Нидерландов принял отставку главы МИД и ряда членов правительства

Король Нидерландов Виллем-Александр освободил от должностей главу МИД страны Каспара Велдкампа и других членов правительства из партии "Новый общественный договор" (NSC), подавших в отставку из-за неудавшейся попытки договориться по мерам в отношении Израиля, говорится в заявлении королевского дворца.

Сообщается, что король в пятницу вечером был проинформирован премьер-министром Нидерландов Диком Схофом о заседании кабмина, по итогам которого министры и государственные секретари, представляющие в правящей коалиции партию "Новый общественный договор" (NSC), попросили об отставке.

"По рекомендации премьер-министра король предоставил этим министрам и государственным секретарям освобождение от должностей с 22 августа 2025 года", - говорится в сообщении.

Таким образом, король освободил от должностей главу МИД Нидерландов Каспара Велдкампа, вице-премьера и министра социальных дел и занятости Эдди ван Хейема, министра внутренних дел и по делам королевства Юдит Аутермарк, министра образования, культуры и науки Эппо Брейнса, министра здравоохранения, социального обеспечения и спорта Даниэль Янсен, а также четырех государственных секретарей.

Глава нидерландского правительства Схоф в субботу в соцсети Х заявил, что власти уважают решение членов кабмина сложить свои полномочия, но глубоко сожалеют о них.

В пятницу Велдкамп объявил о решении уйти в отставку после того, как ему не удалось согласовать с другими членами правительства новые меры в отношении Израиля из-за ухудшающейся ситуации в секторе Газа.

Источник: РИА Новости