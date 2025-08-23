В Германии предложили рассмотреть возможность запрета АдГ

Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль (СДПГ) считает необходимым рассмотреть возможность запрета правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

"Мы должны бороться с врагами демократии. Вопрос о том, может ли процедура запрета быть успешной, должен быть прояснен при оценке выводов ведомства по охране конституции. Мы не должны стоять в стороне и наблюдать, как явно крайне правая и антиконституционная партия хочет разрушить нашу демократию и проводит политику с презрением к людям. Вот почему демократы обязаны серьезно рассмотреть вопрос о процедуре запрета АдГ", - заявил Клингбайль в интервью изданиям медиагруппы Funke.

Федеральное ведомство по охране конституции (контрразведка) Германии с 2023 года подозревает АдГ в экстремизме. 22 июля федеральный административный суд Германии в очередной раз отклонил кассационную жалобу партии против данной классификации, которую контрразведка использует на основании более раннего решения суда. В пресс-релизе партии говорится, что в четверг ее представители подали жалобу в более высокую инстанцию - федеральный конституционный суд.

Ведомство по охране конституции 2 мая 2025 года приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны, однако после иска политического объединения временно отозвало данное решение на время судебного разбирательства.

Источник: РИА Новости