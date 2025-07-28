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На каких улицах Баку 28 июля наблюдаются транспортные заторы? - ФОТО

First News Media08:30 - Сегодня
На каких улицах Баку 28 июля наблюдаются транспортные заторы? - ФОТО

В утренние часы 28 июля на ряде основных магистралей Баку наблюдаются пробки.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на данные Центра интеллектуального управления транспортом.

На данный момент затруднено движение на следующих участках:

- Проспект Зии Бунъядова - от пересечения с улицей Музаффера Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

- Шоссе Баку–Сумгайыт - в сторону станции метро "20 Января";

- Проспект Тбилиси - от станции метро "20 Января" в направлении центра города;

- Проспект Гейдара Алиева - по основной дороге в сторону центра;

- Улица Алы Мустафаева — в направлении проспекта Зии Бунъядова.

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