На юго-западе ФРГ сошел с рельсов пассажирский поезд, есть погибшие

На юго-западе Германии пассажирский поезд сошел с рельсов, пишет газета Bild со ссылкой на полицию.

В результате ЧП погибли четыре человека, минимум 34 пострадали. Всего в поезде находились 100 пассажиров.

Авария произошла от города Ридлинген на территории земли Баден-Вюртенберг. С рельсов сошел региональный экспресс, который следовал из Зигмарингена в Ульм.

На место происшествия работают спасатели и сотрудники местного Красного Креста, также сюда приехал министр внутренних дел Баден-Вюртемберга Томас Штробль. Местный премьер-министр Винфрид Кречман выразил соболезнования семьям погибших.

Дорогу, по которой шел состав, временно перекрыли, организован объезд. После крушения в районе ЧП начался сильный ливень, отмечает Bild.