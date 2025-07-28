В Сирии пройдут первые после свержения Асада выборы

Внеочередные парламентские выборы пройдут с 15 по 20 сентября в Сирии.

Об этом в воскресенье, 27 июля, сообщило сирийское государственное информагенство SANA со ссылкой на председателя сформированной в июне избирательной комиссии страны Мохаммада Таха аль-Ахмада.

Днем ранее аль-Ахмад представил планы по проведению выборов президенту Сирии в переходный период Ахмеду аш-Шараа. По словам главы сирийского избиркома, в течение трех недель после того, как аш-Шараа подпишет соответствующий указ, в Сирии будут сформированы избирательные органы, после чего кандидаты смогут подать соответствующие заявки и провести дебаты.

Согласно плану, Народный совет включит в себя 210 парламентариев. При этом лишь две трети из них будут выбраны по итогам голосования граждан - остальных 70 назначит президент страны. Во время переходного периода парламент будет отвечать за формирование нового законодательства Сирии и содействовать в создании постоянной конституции страны.

В марте аш-Шараа подписал конституционную декларацию на переходный период - согласно ей, срок полномочий временного парламента первоначально составит три года, после чего орган может быть переизбран. При этом у Народного совета будет право отстранить главу государства или ограничить его полномочия. В то же время документ предусматривает, что на начальном этапе высшую исполнительную власть будет осуществлять только президент.

Источник: DW