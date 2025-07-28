Пассажир закричал в самолете «Аллаху акбар!» и рассказал о бомбе

Пассажир рейса авиакомпании EasyJet, следовавшего 27 июля из Лондона в Глазго, внезапно встал и закричал «Аллаху акбар!».

Это произошло, когда самолет уже приближался к шотландскому аэропорту, передают зарубежные СМИ. Мужчина начал кричать, что на борту находится взрывное устройство. Он также выкрикивал «Смерть Америке!», «Смерть Трампу!»

Пассажира скрутили прямо на борту. Двое мужчин набросились на него, прижали лицом к полу и выкрутили ему руки.

Экипаж сообщил наземным властям о чрезвычайном происшествии на борту. В Глазго 41-летнего пассажира уже ожидала полиция. Он был задержан сразу после приземления.