На трассе Беюкшор–Пиршага вводится временное ограничение движения транспорта

В связи со строительством нового надземного пешеходного перехода на 6,5-м километре новой автодороги Беюкшор–Пиршага, с 09:00 часов 1 августа движение автотранспортных средств на данном участке будет временно ограничено.

Об этом сообщили 1news.az в Агентстве автомобильных дорог.

Ограничение будет действовать до полуденных часов того же дня.

Водителей просят отнестись с пониманием к проводимым работам и в указанный период пользоваться альтернативными маршрутами в соответствии с направлением движения.