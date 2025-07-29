Курдский альянс СДС не отказывается от объединения с армией Сирии

Курдский альянс «Силы демократической Сирии» (СДС) не выступает против вхождения в единые сирийские вооруженные силы под эгидой новых властей в Дамаске, однако процесс объединения требует времени.

Об этом заявил командующий СДС Мазлюм Абди.

«Мы привержены соглашению [с новыми сирийскими властями] от 10 марта, но его реализация требует времени», - указал Абди, слова которого привел телеканал Al Hadath. Он добавил, что курдский альянс «согласен с центральным правительством по вопросу о единстве Сирии с единой армией и единым флагом».

Источник: ТАСС