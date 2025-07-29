Пезешкиан рассчитывает нейтрализовать западные санкции через сотрудничество с соседями

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегерану необходимо срочно улучшить отношения с соседями, подчеркнув, что укрепление региональных связей может помочь нейтрализовать западные санкции.

Выступая на встрече с членами парламентской Комиссии по национальной безопасности и внешней политике, Пезешкиан заявил, что делегирование полномочий, особенно в приграничных провинциях, будет стимулировать местные власти к расширению сотрудничества с соседними странами.

«Если мы укрепим отношения с соседями, санкции станут неэффективными, — сказал Пезешкиан. - Сегодня как никогда нам необходимо улучшать связи с нашими соседями и государствами региона».

Он назвал соседние Пакистан, Афганистан, Туркменистан, Азербайджан, Армению, Турцию, Ирак и южных соседей Ирана странами, обладающими «значительным потенциалом» для взаимного сотрудничества, который необходимо задействовать для обеспечения общих интересов.

Пезешкиан также упомянул израильскую атаку на встречу высокого уровня высших политических и военных руководителей Ирана во время 12-дневной войны в июне, заявив, что если бы удар был успешным, это серьёзно подорвало бы стабильность в стране.

«Этот инцидент напомнил нам о важности децентрализации власти, чтобы, если не дай Бог что-то случится с высшими должностными лицами, система могла продолжить функционировать», – сказал он.

Президент добавил, что противники Ирана надеялись, что недавние атаки спровоцируют общественные беспорядки, вызовут дефицит воды, электричества и хлеба.

«Но делегирование полномочий губернаторам провинций свело на нет эти усилия», – сказал Пезешкиан, отметив, что децентрализация будет осуществляться под общим стратегическим контролем правительства.