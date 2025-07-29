 «Гражданский договор»: Российская агентура хочет предоставить России коридор по территории Армении | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Армения

«Гражданский договор»: Российская агентура хочет предоставить России коридор по территории Армении

First News Media16:57 - Сегодня
«Гражданский договор»: Российская агентура хочет предоставить России коридор по территории Армении

Российская агентура хочет предоставить России коридор по территории Армении, а нынешние власти Армении хотят разблокировать все коммуникации в рамках четырех принципов, в этом наша разница.

Об этом на своей странице в «Facebook» написал депутат парламента от правящей в Армении партии «Гражданский договор» Арсен Торосян, передают армянские СМИ.

«Значительная часть армянского политического сообщества, ссылаясь на заявление от 9 ноября, уже несколько лет с пеной у рта утверждает, что предоставление «российского коридора» неизбежно, и чем скорее мы это сделаем, тем лучше. Последние четыре года доказали, что никаких отступлений от наших декларируемых принципов – территориальной целостности, суверенитета, юрисдикции и взаимности – не будет. И совершенно неважно, с кем эти принципы потенциально «нарушаются». Теперь вся российская агентура бросилась на борьбу против «американского коридора». Они уже не говорят, что его нужно предоставить как можно скорее, иначе будет катастрофа, так как, по их мнению, его возьмет уже не Россия, а США. Все это в очередной раз доказывает, кто на самом деле хочет предоставить экстерриториальный коридор и кому его хотят предоставить», - отметил Торосян.

Поделиться:
225

Актуально

Точка зрения

Новая резолюция - старая ложь: Париж открывает новый антиазербайджанский «сезон»

Политика

ЮНИСЕФ с сентября начнет сворачивать деятельность в Азербайджане

Общество

Незаконно содержавшиеся в «The Farm» животные получили шанс на новую жизнь - ФОТО

Общество

Великое возвращение: Прибывшим в агдамское село Хыдырлы семьям вручены ключи от ...

Армения

«Гражданский договор»: Российская агентура хочет предоставить России коридор по территории Армении

Цена на сжиженный газ в Армении взлетела: граждане возмущены бездействием властей

Армения отзывает почетного консула из Екатеринбурга

Суд конфисковал земельные участки Ара Абрамяна в центре Еревана

Выбор редактора

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Солдата СНБ Армении довели до самоубийства - ОБНОВЛЕНО

Пашинян опубликовал план смещения Католикоса Всех армян Гарегина II

Пашинян объяснил, почему не женился на Анне Акопян

Национально-христианская партия «Зартонк» подала в прокуратуру два заявления против Пашиняна

Последние новости

Ситуация с водоснабжением в Баку: в чем причина перебоев и когда ждать стабильности

Сегодня, 17:48

Устроивший стрельбу в Нью-Йорке перепутал этаж в бизнес-центре

Сегодня, 17:41

Во вселенной «Аватара» появится анимационный сериал

Сегодня, 17:17

Владельцу лошадей грозит суд за развлечения в море на пляже Пиршага

Сегодня, 17:13

Обнаружен 4000-летний отпечаток руки на египетском артефакте - ФОТО

Сегодня, 17:00

«Гражданский договор»: Российская агентура хочет предоставить России коридор по территории Армении

Сегодня, 16:57

На востоке Германии разбился военный вертолет

Сегодня, 16:40

ЮНИСЕФ с сентября начнет сворачивать деятельность в Азербайджане

Сегодня, 16:25

Незаконно содержавшиеся в «The Farm» животные получили шанс на новую жизнь - ФОТО

Сегодня, 16:20

Новая резолюция - старая ложь: Париж открывает новый антиазербайджанский «сезон»

Сегодня, 16:10

Центральный ботанический сад опровергает информацию об эвакуации ребенка в больницу после укуса змеи

Сегодня, 16:00

Пезешкиан рассчитывает нейтрализовать западные санкции через сотрудничество с соседями

Сегодня, 15:53

Великое возвращение: Прибывшим в агдамское село Хыдырлы семьям вручены ключи от квартир - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:45

Джей Ло отказалась выступать в России

Сегодня, 15:32

Кыргызстан введет временную госмонополию на интернет

Сегодня, 15:15

Азербайджан ждёт пик температуры 30 июля

Сегодня, 15:00

Малыш в Индии загрыз кобру насмерть - ФОТО

Сегодня, 14:55

Жалоба в редакцию: пришли на пикник в Ботанический сад, вернулись с сыпью и укусами

Сегодня, 14:50

Песков: Россия считает КНДР, Китай и Иран союзниками

Сегодня, 14:45

Фархад Мамедов: О чем повествует опрос Международного Республиканского Института в Армении?

Сегодня, 14:44
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45