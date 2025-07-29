В стрельбе в центре Манхэттена погибли пятеро, включая полицейского

Стрельба произошла в центре Манхэттена, трое ранены, включая полицейского и двух гражданских, сообщает CNN.

Fox News сообщил о по меньшей мере шести пострадавших.

Пресс-служба местной полиции в своем Х сообщила о «нейтрализации» стрелка. ABC News, ссылаясь на источник, сообщает, что подозреваемый, открывший огонь в офисном здании, покончил с собой. Он умер на 33 этаже.

Один из раненых находится в критическом состоянии, передает CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Второй гражданский, а также полицейский, получивший ранение в спину, по прогнозам врачей, выживут.

Позднее источник CNN сообщил о гибели четверых человек, включая полицейского, а также самого стрелка. Источник The New York Post рассказали о пяти погибших и нескольких пострадавших. По данным CNN, стрелок — 27-летний мужчина из Лас-Вегаса. Полиция считает, что он действовал в одиночку.

Стрельба произошла в здании, в котором расположены штаб-квартиры компании Blackstone, а также Национальной футбольной лиги (NFL), уточнило ABC. Там также арендуют офисы KPMG и J.P. Morgan, отметило NBC. Полиция заблокировала здание, а также предупредила об ограничениях в районе 52-й Восточной улицы между Парк-авеню и Лексингтон-авеню из-за продолжающейся операции.

В ФБР сообщили, что направили своих сотрудников на место происшествия.

Источник: РБК