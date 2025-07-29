Армения отзывает почетного консула из Екатеринбурга

Иреван отзывает из Екатеринбурга почетного консула Армении Нарека Спартакяна.

По данным издания, причиной стало его несогласие с позицией руководства страны относительно Армянской апостольской церкви и ареста российского бизнесмена Самвела Карапетяна, который поддержал ААЦ, пишет URA.ru.

Сам Спартакян в беседе с корреспондентом газеты лишь отметил, что жил и остается жить в Екатеринбурге.

Он пообещал «делать все необходимое для местной армянской общины даже без статуса почетного консула».

Владелец ГК "Ташир" Самвел Карапетян 18 июня был арестован на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Уголовное дело возбудили после того, как он днем ранее публично выступил в защиту Армянской апостольской церкви на фоне оскорбительных высказываний властей в адрес высших иерархов.

Архиепископ Баграт Галстанян и еще 16 человек были арестованы 25 июня после масштабных обысков и задержаний. СК сообщил о предотвращении попытки вооруженного захвата власти. Галстанян и его соратники обвиняются в подготовке терактов и массовых беспорядков, попытке захвата власти. 29 июня на два месяца был арестован архиепископ Микаел Аджапахян. Против него было возбуждено дело по обвинению в призывах, направленных на захват власти и отказ от суверенитета.