Полиция призывает женщин-водителей носить подходящую одежду и обувь во время вождения

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГДП) Азербайджана выступило с обращением к участникам дорожного движения, подчеркивая важность обеспечения безопасности на дорогах.

Как передает 1news.az, в обращении отмечается, что управление автомобилем требует не только технических навыков, но и максимальной внимательности и ответственности. Согласно проведенным наблюдениям, одной из причин дорожно-транспортных происшествий является использование водителями неподходящей одежды, особенно обуви, во время вождения.

В ГДП пояснили, что обувь с тонкими и высокими каблуками, на танкетке, с открытой пяткой, а также скользкая или с эластичной подошвой, затрудняет контроль над педалями. Это может привести к соскальзыванию ноги или несвоевременному/неправильному нажатию на педаль, что значительно повышает риск возникновения аварий.

Особое внимание уделяется тому, что подобные случаи чаще всего наблюдаются среди женщин-водителей.

Главное управление Государственной дорожной полиции вновь призывает всех водителей быть предельно внимательными и ответственно относиться к собственной безопасности, а также к безопасности других участников дорожного движения.

«Помните о своей безопасности — защитите себя и других!» — говорится в заключение обращения.