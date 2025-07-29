Автобус с паломниками попал в ДТП в Индии, погибли 18 человек

По меньшей мере 18 человек погибли на востоке Индии после того, как автобус, перевозивший индуистских паломников, столкнулся с грузовиком, груженным баллонами с бытовым газом.

Паломники направлялись к индуистскому святилищу, чтобы отпраздновать священный месяц Шравана, передают СМИ со ссылкой на местного депутата Нишиканта Дубея.

"18 верующих погибли в результате аварии с участием автобуса и грузовика", - сообщил Дубей в социальных сетях.

Премьер-министр Нарендра Моди выразил глубочайшие соболезнования семьям погибших.

"Дорожно-транспортное происшествие в Деогхаре, штат Джаркханд, - это трагедия", - говорится в сообщении его офиса в социальных сетях.

По официальным данным, в Индии каждый год в дорожно-транспортных происшествиях погибают десятки тысяч человек.