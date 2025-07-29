Пациент, которого родня считает умершим, жив, заявляют в больнице

Молодой человек, которого считают умершим в больнице и чей труп якобы прячут от родственников, жив.

Об этом заявил Мурад Мусаев, анестезиолог больницы DNK - İstanbul Hospital, где находится пациент.

По его словам, лечение 36-летнего Аяза Мамедова продолжается, его пульс - 136, сатурация - 100, артериальное давление 132/85. Врач назвал претензии родственников А.Мамедова безосновательными: «В ситуации, когда зафиксированы перечисленные мной показатели, и в то время, как пациент жив, отключать его от аппарата искусственной вентиляции лёгких — это преступление. Он должен быть подключён к аппарату искусственного дыхания до последнего удара сердца».

М.Мусаев сообщил, что накануне встречался с родственниками пациента, и все вопросы были чётко разъяснены: «Им сказали, что в этот период с них дополнительная плата взиматься не будет».

Стоит отметить, что 24 июля А.Мамедов был сбит автомобилем Mercedes-Benz при переходе дороги.

В результате он получил черепно-мозговую травму и был помещен в вышеупомянутую клинику.

А его родственники утверждают, что А.Мамедов скончался. В больнице его просто не отключают от аппарата искусственного дыхания, чтобы получать с родственников дополнительные деньги.

Источник: Teleqraf