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Министр науки и образования встретился с победителями Чемпионата Европы среди университетов по футзалу

First News Media17:12 - Сегодня
Министр науки и образования встретился с победителями Чемпионата Европы среди университетов по футзалу

Министр науки и образования Эмин Амруллаев провёл встречу с командой Азербайджанской спортивной академии — победителем 14-го Европейского межвузовского чемпионата по футзалу.

Министр поздравил студентов-спортсменов с достигнутой победой и высоко оценил это достижение как с точки зрения международного признания высшего образования в спортивной сфере, так и с позиции демонстрации потенциала азербайджанской молодежи. Эмин Амруллаев отметил, что активное участие студентов и молодежи как в сфере образования, так и в спорте, а также атмосфера здоровой конкуренции, формируемая на регулярных лигах и турнирах, играют важную роль в их развитии. Он пожелал студентам-футболистам дальнейших успехов как в учебе, так и в спортивной карьере.

Во время встречи также выступил заместитель министра науки и образования, президент Федерации студенческого футбола Азербайджана Фирудин Курбанов. Он отметил, что учрежденная в 2023 году Азербайджанская студенческая лига внесла значительный вклад в проведение соревнований среди студентов, выявление спортивных талантов и подготовку их к международным аренам. Заместитель министра подчеркнул, что сформированная благодаря этим соревнованиям студенческая команда сегодня, став чемпионом Европы, вписала новую страницу в историю образования и спорта страны. Он оценил победу студентов как достижение всей системы высшего образования Азербайджана и пожелал успехов всем членам команды в дальнейшей деятельности.

Члены команды, выступившие на мероприятии, выразили благодарность за оказанное внимание и поддержку.

В завершение встречи от имени команды министру науки и образования был подарен памятный подарок.

Напомним, команда Азербайджанской спортивной академии представляла нашу страну на 14-м Межвузовском чемпионате Европы, прошедшем с 17 по 25 июля в Загребе, Хорватия.

Наша команда, победив в групповом этапе команды Швейцарии (5:1) и Хорватии (6:2), обыграла в 1/4 финала Францию (5:4), в полуфинале — Испанию (5:1), а в финале — команду Университета Валенсии (Испания) со счетом 7:2, завоевав титул чемпиона Европы.

Участие команды в чемпионате Европы было организовано Общественным объединением Федерации студенческого футбола Азербайджана при поддержке Ассоциации футбольных федераций Азербайджана, Профсоюза работников науки и образования, Ассоциации спортивных организаций профсоюзов Азербайджана и Азербайджанской спортивной академии.

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