Азербайджанские пограничники задержали 4-х нарушителей границы

Азербайджанские пограничники предотвратили попытку незаконного пересечения государственной границы четырьмя иностранными гражданами.

Как сообщает 1news.az, об этом заявили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

По информации, на служебной территории пограничного отряда "Шеки" задержаны трое граждан Алжира, пытавшихся нелегально перейти границу в направлении России, - Месими Рами Сулейман (1997 г.р.), Муссауи Таджедин Хасан (2004 г.р.) и Катеб Джоуди Абдулхани (2003 г.р.).

На другом участке – в зоне ответственности пограничного отряда "Газах" был задержан гражданин Шри-Ланки Удула Иманталанка при попытке перехода в сторону Грузии.

По фактам проводятся расследования.