Полицейскую гвардию Армении оснастят БТР-ами для антитеррористических операций

Полицейскую гвардию Армении оснастят бронетранспортерами БТР-80 и БРДМ-2.

Соответствующее решение было принято на заседании армянского правительства в четверг.

Техника будет выдана для проведения антитеррористических операций, а также военных действий на территории, на которой объявлено военное положение.

Решение вступит в силу 1 ноября 2025 года.

Напомним, с 2024года полицейская гвардия заменила внутренние войска.

Источник: Sputnik Армения