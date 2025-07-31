Полицейскую гвардию Армении оснастят БТР-ами для антитеррористических операций
Полицейскую гвардию Армении оснастят бронетранспортерами БТР-80 и БРДМ-2.
Соответствующее решение было принято на заседании армянского правительства в четверг.
Техника будет выдана для проведения антитеррористических операций, а также военных действий на территории, на которой объявлено военное положение.
Решение вступит в силу 1 ноября 2025 года.
Напомним, с 2024года полицейская гвардия заменила внутренние войска.
Источник: Sputnik Армения
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