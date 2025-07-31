В новом здании Госкомтаможни в Баку сработала система пожаротушения: кабинет залило водой - ВИДЕО

В одном из кабинетов нового административного здания Государственного таможенного комитета Азербайджана, расположенного в Ясамальском районе Баку, произошло подтопление.

Как передает Qafqazinfo, в здании внезапно сработала система автоматического пожаротушения. Из потолка начала литься вода, затопив кабинет.

Причины инцидента пока не установлены. Не исключается как техническая неисправность, так и ложный сигнал, приведший к активации системы.

Сообщается, что происшествие не повлекло за собой человеческих жертв.