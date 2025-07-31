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«Продажа исключена»: SOCAR Terminal наращивает инвестиции и не планирует уход с рынка

Фарида Багирова12:22 - Сегодня
«Продажа исключена»: SOCAR Terminal наращивает инвестиции и не планирует уход с рынка

Совет директоров SOCAR Terminal, одной из дочерних компаний SOCAR Türkiye, принял решение о дополнительных инвестициях, направленных на дальнейшее развитие терминала и вывод его на новый стратегический уровень.

Об этом заявил генеральный директор компании Уйгун Дегирменджи, опровергнув тем самым распространяемые в последнее время сообщения о возможной продаже SOCAR Terminal.

«Вопрос о прекращении портовой деятельности абсолютно не стоит на повестке дня SOCAR. Напротив, на прошлой неделе Совет директоров принял решение о дополнительных инвестициях, включающих новое оборудование, технологии и цифровизацию, что позволит нам достичь стратегических целей и вывести терминал на еще более высокий уровень», - сказал Уйгун Дегирменджи в интервью Dünya Gazetesi.

«Не просто порт, а устойчивый, технологичный, стратегический логистический узел»

По его словам, для обеспечения устойчивого роста и расширения операционной деятельности терминала компания прорабатывает возможности сотрудничества со стратегическими партнерами. «Для нас SOCAR Terminal - это не просто объект операционной деятельности, а интегрированная стратегическая инвестиция, соответствующая мировым стандартам и поддерживающая внешнеторговую концепцию Турции. Каждая наша инициатива - от инфраструктуры до цифровизации, от устойчивого развития до человеческих ресурсов – это часть этого долгосрочного видения», - продолжил Уйгун Дегирменджи.

В этом контексте он отметил нацеленность SOCAR Terminal на дальнейшее поступательное развитие и весомый вклад в превращение Турции в ключевой региональный логистический хаб. Отметив, что на сегодня SOCAR Terminal является крупнейшим контейнерным терминалом Эгейского региона, гендиректор подчеркнул: «Как инвестиционный проект, являющийся составной частью Сертификата о поощрении крупных инвестиций, наш терминал способствует и национальным логистическим стратегиям Турции, и устойчивому развитию внешней торговли».

«Мы способны обслуживать новейшие суда класса ULCS (ультра-большие контейнеровозы), задействованные на основных торговых маршрутах. Мы - терминал с самой высокой эффективностью в регионе. Это делает нас не просто региональной, но и глобально конкурентоспособной логистической базой, способной удовлетворить требования мировой торговли», - добавил Уйгун Дегирменджи.

«Не только финансовые показатели, но и долгосрочное видение»

Коснувшись инвестиций в SOCAR Terminal, гендиректор компании отметил, что их объем на сегодня достиг $133,6 млн. «Эти инвестиции охватывают проекты по укреплению портовой инфраструктуры, расширению мощностей и развитию операционных компетенций. Однако указанная сумма отражает не только финансовые показатели, но и долгосрочное видение. SOCAR Terminal - это инвестиция в логистическую инфраструктуру стратегического значения, которая напрямую способствует повышению эффективности внешней торговли Турции», - сказал Уйгун Дегирменджи.

Благодаря высокой операционной эффективности и мощности, SOCAR Terminal предоставляет экспортерам и импортерам значительные преимущества в плане времени и издержек, способствуя более эффективному функционированию производственных, логистических и внешнеторговых цепочек: «В 2024 году наш терминал обслужил 630 судов, достигнув объема контейнерных операций в 541 114 TEU. Этот объем не только поддерживает экспортный потенциал Турции, но и стимулирует экономическую активность в таких секторах, как таможня, склады, транспортировка и терминальные услуги».

«Инвестиции в SOCAR Terminal направлены не только на расширение физических мощностей, но и на цифровизацию, экологическую устойчивость и развитие человеческих ресурсов, с целью обеспечения долгосрочной стратегической ценности для экономики Турции», - добавил Уйгун Дегирменджи.

Характеризуя отличительные особенности SOCAR Terminal, он сказал: «Наличие непрерывного причала протяженностью 700 метров и глубины 16,5 метра делает нас одним из немногих портов, способных обслуживать суда нового поколения класса ULCS. Такая инфраструктура обеспечивает нам преимущество, позволяя обрабатывать несколько судов одновременно и свести к минимуму время ожидания».

«Дополнительно, наличие портовой территории в 420 000 кв. м и зоны предварительного доступа (pre-gate) площадью 30 000 кв. м дает нам возможность оказывать клиентам услуги высокого уровня - безопасно, оперативно и эффективно. Наша технологическая инфраструктура, включающая автоматизированную систему въезда, зону pre-gate и системы операционной оптимизации, выгодно отличает нас от других терминалов.

В целях дальнейшего повышения операционной эффективности мы постоянно совершенствуем наши процессы с помощью проектов на базе искусственного интеллекта для выявления повреждений, RPA (роботизации бизнес-процессов) и других технологий», - сказал гендиректор SOCAR Terminal.

Он отметил, что одним из ключевых принципов деятельности компании является устойчивое развитие: «Мы измеряем углеродный след в соответствии со стандартом ISO 14064-1:2018, инвестируем в возобновляемые источники энергии, включая солнечные электросистемы, и придерживаемся принципа нулевых отходов».
«Наша установленная мощность составляет 1,5 миллиона TEU, а текущая вместимость оборудования - 600 тысяч TEU. Благодаря запланированным инвестициям мы увеличим ее до 1 миллиона TEU. Такой высокий уровень использования станет наглядным подтверждением того, что SOCAR Terminal является не только логистическим центром Эгейского региона, но и одним из стратегически важных логистических хабов Турции», - заключил Уйгун Дегирменджи.

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