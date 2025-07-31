Трамп считает «хорошей тактикой» сокращение срока для России до 10 дней

Президент США Дональд Трамп считает сокращение для России 50-дневного срока на достижение договоренностей с Украиной подходящей переговорной тактикой.

Об этом сообщил чиновник из Белого дома в комментарии телеканалу CNN, на который ссылается ТАСС.

По словам собеседника телеканала, Трамп счел «хорошей переговорной тактикой» сокращение до 10 дней изначального 50-дневного срока, за который Россия и Украина якобы должны прийти к мирному урегулированию.

Американский лидер ранее заявлял, что отводит 50-дневный срок на достижение договоренностей между Россией и Украиной, после чего намеревается ввести 100-процентные торговые пошлины против Москвы и ее торговых партнеров. В понедельник Трамп сказал, что разочарован РФ и прогрессом в урегулировании, а потому сокращает срок до 10-12 дней. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Кремль ознакомился с заявлением президента США и принял его к сведению.