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Путин еще в 1994 году претендовал на Крым и Казахстан - Der Spiegel

First News Media12:20 - Сегодня
Путин еще в 1994 году претендовал на Крым и Казахстан - Der Spiegel

Владимир Путин еще в 1994 году высказывал территориальные претензии России на Крым, Восточную Украину и Северный Казахстан.

Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на архивные документы МИД Германии.

Путина цитировал генконсул ФРГ

21 июля 2025 года в продажу вышел очередной том сборника «Документы о внешней политике ФРГ».

Его выпускает Институт новейшей истории в Мюнхене (Institut für Zeitgeschichte). Новый том посвящен первому полугодию 1994 года.

Журналисты Der Spiegel, ознакомившиеся с книгой, пишут, что в одном из документов приводится записка генерального консула ФРГ в Санкт-Петербурге. 14 января 1994 года он записал, что Путин «с выражением» повторил ему то, что говорил и ранее.

Путин о претензиях к Украине и Казахстану

«По его словам, Крым, Восточная Украина и Северный Казахстан - как минимум эти районы - никогда не были для России зарубежными, а всегда были частью российской территории. Ни одному русскому якобы невозможно объяснить, почему это теперь другая страна», - такие слова Путина привел германский дипломат.

Согласно его записи, Путин тогда указал на некое национальное чувство русских, которое немцам, «наверное, трудно понять».

Путин продолжил, что «проблем нет», если экономическое и социальное положение русских в Украине и Казахстане удовлетворительно. Но, по оценке Путина, это было не так, что, по его словам, играло на руку российским политикам-националистам, таким как Владимир Жириновский.

Страны Запада "плохо информированы, если называют возрождением российского империализма то, что является лишь оправданным восприятием российских интересов", цитировал далее Путина немецкий дипломат.

В 1994 году Путин работал на Анатолия Собчака

Согласно открытым данным, генеральным консулом ФРГ в Санкт-Петербурге в 1991-1995 годах был Эберхард фон Путткамер (Eberhard von Puttkamer). Он умер в 2019 году.

Путин в 1994 году работал на руководящих постах в правительстве Санкт-Петербурга, которым тогда руководил Анатолий Собчак. Тот активно развивал отношения с Западом, но при этом обвинял власти Украины в национализме и тоже говорил, что Крым должен принадлежать России. Собчак утверждал, что после распада СССР его республики должны вернуться к положению декабря 1922 года, когда был учрежден Советский Союз.

Источник: DW

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