Страны ОПЕК+ увеличат в сентябре добычу нефти

Восемь стран ОПЕК+ (сообщество государств, не входящих в ОПЕК, но сотрудничающих с организацией и между собой в некоторых вопросах добычи и экспорта нефти) договорились об увеличении добычи нефти в сентябре на 548 тыс. б/с.

Об этом сообщается на сайте организации.

Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман подтверждают приверженность рыночной стабильности на основе текущих здоровых основ нефтяного рынка и устойчивых перспектив мировой экономики и корректируют объемы добычи, говорится в заявлении организации.

«Восемь стран-участниц в сентябре 2025 года проведут корректировку добычи на 547 тыс. баррелей в сутки с уровня, установленного в августе 2025 года», — указали в ОПЕК+, отметив, что это эквивалентно четырем ежемесячным приростам.

Поэтапная отмена дополнительных добровольных корректировок добычи может быть приостановлена или отменена в зависимости от меняющихся рыночных условий. Такая гибкость позволит группе продолжать поддерживать стабильность нефтяного рынка, добавили там.

Источник: Gazeta.Ru