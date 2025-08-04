Президент Литвы принял отставку правительства

Президент Литвы Гитанас Науседа принял отставку правительства Гинтаутаса Палуцкаса и поручил временно исполнять обязанности тому же кабинету министров во главе с министром финансов Римантасом Шаджюсом.

Об этом сообщает BNS.

"Президент подписал декрет об отставке правительства и назначении временного правительства", - сообщил советник президента Томас Бержинскас.

Как сообщалось ранее, Палуцкас решил уйти в отставку после того, как правоохранительные органы начали два досудебных расследования в отношении его бизнеса, а также в связи с растущей критикой в его адрес.

Конституция Литвы предусматривает, что отставка премьера должна сопровождаться отставкой всего Кабинета министров.

В течение не более чем 15 дней глава государства должен будет представить на рассмотрение Сейма кандидатуру нового премьер-министра. Новый премьер также будет делегирован социал-демократами, у которых самая большая фракция в парламенте. Решение по кандидатуре премьера будет принято на заседании президиума партии 6 августа.