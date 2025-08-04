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​​​​​​​«Я не знаю, кому теперь позвонить, с кем поделиться сокровенным…»: прощание с народным писателем - ФОТО

First News Media17:45 - Сегодня
​​​​​​​«Я не знаю, кому теперь позвонить, с кем поделиться сокровенным…»: прощание с народным писателем - ФОТО

Сегодня в Азербайджанском государственном национальном театре юного зрителя состоялась церемония прощания с выдающимся писателем, драматургом, государственным и общественным деятелем, критиком, литературоведом, доктором филологических наук, профессором, членом Союза писателей Азербайджана, народным писателем, кавалером ордена «Истиглал» Эльчином Эфендиевым. Это одна из самых ярких фигур азербайджанской литературы, чьё творчество оставило глубокий след в культурной памяти народа.

Тело покойного было установлено на постаменте на траурно украшенной сцене Театра юного зрителя.

К постаменту были возложены венки от имени Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, а также государственных и правительственных структур. Проститься с Эльчином Эфендиевым пришли его коллеги, друзья, представители искусства, литературы и общественности.

Заместитель министра культуры Саадат Юсифова, выступая на церемонии, подчеркнула неповторимый вклад писателя в развитие азербайджанской литературы. Она напомнила, что Эльчин Эфендиев начал свой творческий путь в 1960-х годах, став одним из ведущих представителей поколения «шестидесятников», занявшего особое место в национальной литературе.

По ее словам, он привнес в азербайджанскую прозу новую атмосферу, ценности и художественные приемы, сыграв исключительную роль в формировании литературной среды. Произведения Эльчина Эфендиева были переведены на десятки языков и изданы за рубежом, способствуя продвижению азербайджанской литературы на мировой арене.

С трогательной речью выступила дочь писателя, Гюнай Эфендиева, которая в прощальном слове сказала: «Думаю, отец слышит меня. Мы были очень счастливой семьей, и этим счастьем каждый из нас обязан ему. Мы гордились им – его знаниями, талантом, отношением к людям. Папа был очень светлым человеком. Даже если он сейчас на том свете, его свет будет с нами. И когда-нибудь мы обязательно встретимся».

Важные слова на церемонии сказал народный писатель Анар Рзаев, друг Эльчина Эфендиева:

«Это очень тяжело…Мы потеряли великого деятеля азербайджанской литературы, человека, внесшего огромный вклад в нашу культуру и государство. Семья лишилась родного человека, а я – самого близкого друга. Я говорю, пытаясь подавить чувства и эмоции, но это тяжело. Эльчин был для меня действительно преданным и надежным другом. Почти 60 лет мы виделись практически ежедневно, созванивались и поддерживали связь. Теперь никого не осталось. Я не знаю, кому теперь позвонить, с кем поделиться сокровенным. Я хоронил своих друзей, говорил на их похоронах, но теперь я больше не в силах говорить. Allah rəhmət eləsin!»

Народный писатель Чингиз Абдуллаев также поделился своими воспоминаниями:

«Когда мы познакомились с Эльчином, ему было всего 43 или 44 года. За эти десятилетия мы вместе побывали во многих странах, отмечали юбилеи.

Я помню, как 29 лет назад, после смерти его отца – великого азербайджанского писателя Ильяса Эфендиева - мы остались втроем в комнате: я, Анар, Эльчин. Я видел, как он плакал, как глубоко любил своего отца и с каким уважением к нему относился. Для меня это было невероятным. Это уважение он переносил и на других людей. Сегодня, когда Эльчин ушел, я считаю своим долгом поддержать его семью.

Да, он был профессионалом своего дела, но, если бы мы спросили его самого, он сказал бы просто: «Я писатель». Не потому, что у него были награды или признание, а потому, что он был настоящим представителем азербайджанской литературы и культуры, лицом своей страны. Именно таким писателем был Эльчин».

Эльчин Эфендиев ушел, оставив после себя богатое литературное наследие и светлую память в сердцах тех, кто знал и любил его. Память о нем будет жить в каждом слове, им написанном, в каждой строке, что тронула чье-то сердце.

Allah rəhmət eləsin!

При написании материала была использована информация AZƏRTAC

Джамиля Суджадинова

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