 В Габале иностранные туристки попали в аварию, есть пострадавшие - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Габале иностранные туристки попали в аварию, есть пострадавшие - ФОТО

First News Media20:40 - Сегодня
В Габале иностранные туристки попали в аварию, есть пострадавшие - ФОТО

В Габале иностранные туристы попали в аварию.

Как сообщает, инцидент произошел недалеко от села Лаза.

По предварительной информации, квадроцикл, управляемый в основном женщинами-иностранками, столкнулся с другим квадроциклом.

В результате происшествия 4 человека получили тяжёлые телесные повреждения.

Пострадавшие были своевременно доставлены в отделение скорой медицинской помощи, где им оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние одного человека оценивается как тяжёлое.

По факту ведётся расследование.

Поделиться:
223

Актуально

Общество

Как долго в Баку продлится пыльная погода?

Политика

Министерство обороны Азербайджана опровергло армянскую ложь

Политика

МИД Азербайджана опроверг обвинения Ирана в плохом обращении с заключенными

Xроника

Президент Ильхам Алиев подписал некролог в связи с кончиной Эльчина Эфендиева

Общество

В Габале иностранные туристки попали в аварию, есть пострадавшие - ФОТО

В отношении главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге избран заочный арест

Состоялось очередное заседание суда по уголовному делу лица, обвиняемого в подготовке террора

Фуад Халилов назначен членом Правления Управления Государственного заповедника «Ичери-шехер»

Выбор редактора

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Директор Yeni Klinika пожертвовал все свои органы - ФОТО

В центре Баку автомобиль насмерть сбил ребенка на скутере - ВИДЕО

Жалоба в редакцию: пришли на пикник в Ботанический сад, вернулись с сыпью и укусами

Администрация: На территории Ботанического сада возможно присутствие любых видов живых организмов - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

В Габале иностранные туристки попали в аварию, есть пострадавшие - ФОТО

Сегодня, 20:40

Канал AnewZ представил спецпроект под названием «Tovarisch Director. Made in Russia, Believed Nowhere»

Сегодня, 20:20

В отношении главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге избран заочный арест

Сегодня, 20:00

Заур Ахмедов: Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией укрепит стабильность на Кавказе и связи с Европой

Сегодня, 19:50

Олимпийский призер Азербайджана завоевал золотую медаль на турнире в Польше

Сегодня, 19:45

Министерство обороны Азербайджана опровергло армянскую ложь

Сегодня, 19:30

Состоялось очередное заседание суда по уголовному делу лица, обвиняемого в подготовке террора

Сегодня, 19:15

Сахиба Гафарова встретилась в Туркменистане со спикером Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой - ФОТО

Сегодня, 19:00

Айвазовский «вне закона» или культура двойных стандартов?

Сегодня, 18:47

МИД Азербайджана опроверг обвинения Ирана в плохом обращении с заключенными

Сегодня, 18:30

Фуад Халилов назначен членом Правления Управления Государственного заповедника «Ичери-шехер»

Сегодня, 18:12

Сотни фур застряли на азербайджанской границе

Сегодня, 17:53

Драка в такси закончилась поножовщиной

Сегодня, 17:47

​​​​​​​«Я не знаю, кому теперь позвонить, с кем поделиться сокровенным…»: прощание с народным писателем - ФОТО

Сегодня, 17:45

Сахиба Гафарова: Азербайджан благодаря реализованным инициативам сумел конвертировать географические ограничения в возможности

Сегодня, 17:28

Как долго в Баку продлится пыльная погода?

Сегодня, 17:00

Президент Литвы принял отставку правительства

Сегодня, 16:55

Kapital Bank, отличившийся в 5-м конкурсе «Yüksəliş» наибольшим числом победителей, готовит лидеров будущего

Сегодня, 16:33

За полгода уволен 21 директор школы в Азербайджане

Сегодня, 16:15

Азербайджанские студенты будут учиться в лучших университетах мира

Сегодня, 16:05
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45