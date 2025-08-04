В Габале иностранные туристки попали в аварию, есть пострадавшие - ФОТО
В Габале иностранные туристы попали в аварию.
Как сообщает, инцидент произошел недалеко от села Лаза.
По предварительной информации, квадроцикл, управляемый в основном женщинами-иностранками, столкнулся с другим квадроциклом.
В результате происшествия 4 человека получили тяжёлые телесные повреждения.
Пострадавшие были своевременно доставлены в отделение скорой медицинской помощи, где им оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние одного человека оценивается как тяжёлое.
По факту ведётся расследование.
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