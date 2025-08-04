В Габале иностранные туристки попали в аварию, есть пострадавшие - ФОТО

В Габале иностранные туристы попали в аварию.

Как сообщает, инцидент произошел недалеко от села Лаза.

По предварительной информации, квадроцикл, управляемый в основном женщинами-иностранками, столкнулся с другим квадроциклом.

В результате происшествия 4 человека получили тяжёлые телесные повреждения.

Пострадавшие были своевременно доставлены в отделение скорой медицинской помощи, где им оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние одного человека оценивается как тяжёлое.

По факту ведётся расследование.