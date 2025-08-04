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Состоялось очередное заседание суда по уголовному делу лица, обвиняемого в подготовке террора

First News Media19:15 - Сегодня
Состоялось очередное заседание суда по уголовному делу лица, обвиняемого в подготовке террора

В Азербайджане состоялось очередное заседание суда по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности (СГБ) в отношении Абдуллы Алиева, обвиняемого в подготовке террора.

Как сообщает Trend, на процессе под председательством судьи Айгюн Гурбановой в Бакинском суде по тяжким преступлениям дал показания свидетель М.A.

"Я познакомился с Абдуллой в ноябре 2024 года через социальную сеть "Инстаграм", позже мы начали регулярно переписываться. Он рассказал мне о ИГИЛ. Он даже сказал, что там был его знакомый. Через неделю он прислал мне ссылку на группу. Я зашел, прочитал. Затем он отправил мне адрес другой секретной группы. Он попросил меня стать ее участником. Через некоторое время он сказал мне, что собирается напасть на синагогу, и попросил для этого топор, нож, "коктейль Молотова", перчатки. Он сказал мне, что после этого, когда придет время, он взорвет и другие места. Он сказал мне, чтобы после его смерти я продолжил его работу. Он прислал мне местоположение. Я отправился туда. Он сел в машину, и мы двинулись в направлении синагоги. По дороге нас задержали сотрудники СГБ, провели осмотр. В машине и у Абдуллы были обнаружены принадлежавшие ему предметы и легковоспламеняющиеся вещества", - сказал свидетель.

Процесс будет продолжен 22 сентября.

Отметим, что Абдулле Алиеву предъявлено обвинение по статьям 28, 214.2.1 (терроризм, совершенный группой лиц, организованной бандой или преступным сообществом (преступной организацией) по предварительному сговору), 28, 214.2.3 (терроризм, совершенный с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 28, 214.2.6 (терроризм, совершенный по мотивам религиозной вражды, религиозного радикализма или религиозного фанатизма), 218.2 (участие в преступном сообществе (организации), а равно в группе организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Согласно обвинению, 18-летний Абдулла Алиев, проживающий в городе Сумгайыт и связанный с террористической организацией "ИГИЛ Хорасан", готовил теракт против Бакинской синагоги горских евреев. 28 декабря прошлого года он прибыл к синагоге на автомобиле и собирался напасть на нее с "коктейлем Молотова" и другими предметами, которые он хотел использовать в качестве оружия. В ходе операции были обнаружены и изъяты предметы, которые Абдулла Алиев хотел использовать в качестве оружия.

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