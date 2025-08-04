Автор: депутат, член Комитета по культуре Милли Меджлиса Шахин Сеидзаде

Внезапно — а как иначе бывает с «великой культурой» — Азербайджан в центре российской повестки. Поводом стал демонтаж памятника художнику в Ханкенди, установленного, что называется, «по тихому» в бытность временного размещения российских миротворцев.

В Москве — культурный траур.

В кулуарах Госдумы — тревога за азербайджанскую духовность. Звучит как анонс внеочередного заседания Госдумы — но нет, это политическая драма с элементами художественной самодеятельности.

Начнём с главного: на чьей земле стоял памятник? На территории Азербайджанской Республики. Суверенной. Международно-признанной. Для тех, кто подзабыл географию — это не субподряд России по внешнему культурному ландшафту.

Да, миротворцы были. Временно.

Да, установили памятник. Без разрешения - вне закона.

Нет, это не художественная инсталляция — это банальное нарушение законодательства.

Вообще, идея ставить монумент без ведома собственника земли — это смелый арт-перформанс. Попробуйте поставить памятник в московском дворе без согласования. Но в Карабахе, видимо, можно всё. По крайней мере, так думают некоторые российские депутаты.

Теперь об Айвазовском. Художник, да. Армянин по происхождению — факт. Но есть и другой факт - в Азербайджане к Айвазовскому относятся с должным уважением: его работы как на протяжении 30-летней оккупации, так и сегодня представлены в Национальном музее искусств, и любой желающий — включая российских депутатов — может прийти и полюбоваться его полотнами легально. Без угрозы демонтажа, кстати.

Но оставим лирику.

Вопрос не в художнике, а в порядке. Или Айвазовский «вне закона»!?

Представим гипотетическую ситуацию: в центре Костромы внезапно появляется памятник. Установлен ночью. Без разрешений. Под патронажем гипотетических азербайджанских миротворцев.

Какие бы заголовки мы увидели утром:

«Попытка культурной экспансии»?, «Нарушение федеральных норм по благоустройству»?, «Оскорбление чувств городского архитектурного совета»?

Но когда бронзовый бюст появляется в Азербайджане, без согласования, на территории, где только что завершился конфликт — это, оказывается, акт высокой духовности. Как же удобно... Самовольное размещение памятника — это «культура». А демонтаж незаконной конструкции — «упадничество».

Дорогие защитники культурного наследия, если вы так тоскуете по Айвазовскому — добро пожаловать в Баку. Национальный музей открыт.