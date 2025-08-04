Заур Ахмедов: Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией укрепит стабильность на Кавказе и связи с Европой

Мирное соглашение принесет выгоду не только Армении и Азербайджану, но и укрепит стабильность на всем Южном Кавказе и связи с Европой.

Как передает Report, об этом написал посол Азербайджана в Швеции, Финляндии, Дании и Норвегии Заур Ахмедов в своей статье в норвежском издании Geopolitica.

По его словам, сегодня стороны достигли реального прекращения боевых действий, Азербайджан полностью контролирует свои территории, а проект мирного соглашения уже готов и согласован в духе доброй воли. Более того, Баку предложил парафировать документ. Однако остаются ключевые шаги, необходимые для его подписания.

“Главное препятствие - юридического и политического характера: Конституция Армении до сих пор включает формулировки, содержащие территориальные претензии к Азербайджану - в частности, Карабаху. Это несовместимо с принципами взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности. Армения утверждает, что эти формулировки не имеют практического значения. Однако наш опыт говорит об обратном. История показывает, что Конституция Армении уже использовалась как оправдание для незаконных политических амбиций”, - сказал он.

Заур Ахмедов также указал на устаревший характер формата Минской группы ОБСЕ, который, по его словам, в течение более 30 лет не привел ни к каким ощутимым результатам, а лишь сохранял статус-кво. Современные переговоры должны вестись напрямую - как это уже происходит - без посредничества третьих сторон.

Отдельное внимание он уделил Зангезурскому коридору, который, по его словам, соединит Восток и Запад, Север и Юг и может стать важнейшим элементом сближения региона с Европой.

“Азербайджан уже строит свою часть этой инфраструктуры, и если Армения готова присоединиться - двери открыты”, - заявил он.

В завершение Заур Ахмедов подчеркнул, что мир требует политической воли, стратегического мышления и готовности думать не только о ближайших выборах, но и о будущем поколении: "Азербайджан готов к миру. Теперь страна ждет решительных шагов от Армении".