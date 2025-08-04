СМИ: ООН планирует сократить 20% своих сотрудников

ООН готовится к масштабным сокращениям после прекращения финансовой помощи со стороны США.

Как сообщает Bloomberg, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш планирует сократить бюджет организации примерно на 700 миллионов долларов и уволить до 20% сотрудников.

Эти меры связаны с решением администрации Дональда Трампа в США прекратить финансирование ООН.

Сокращения затронут не только центральные структуры организации, но и полевые программы, включая гуманитарные и миротворческие миссии.