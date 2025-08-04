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Состоялось открытие VI Летнего лагеря диаспорской молодежи в Ханкенди - ФОТО

First News Media22:40 - Сегодня
Состоялось открытие VI Летнего лагеря диаспорской молодежи в Ханкенди - ФОТО

В городе Ханкенди состоялась церемония официального открытия VI Летнего лагеря диаспорской молодежи, посвященного Году Конституции и Суверенитета.

Как сообщает AЗЕРТАДЖ, церемония началась с исполнения государственного гимна Азербайджанской Республики и почтения памяти шехидов.

На церемонии открытия выступили председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджанской Республики (ГКРД) Фуад Мурадов, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов, заместитель заведующего отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджанской Республики Нигяр Гаджиева, представитель Фонда Гейдара Алиева Айдан Рамазанова, ректор Карабахского университета Шахин Байрамов, исполняющий обязанности исполнительного директора Фонда молодежи Юсиф Велиев.

В выступлениях было затронуто особое значение проведения летнего лагеря в Ханкенди, говорилось об успешных результатах многогранной диаспорской политики, проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева.

Председатель ГКРД Фуад Мурадов подчеркнул, что Ханкенди стал символом мира, сотрудничества и развития, отметил, что молодежь с каждым годом проявляет все больший интерес к лагерю, эта платформа оправдала себя с первого дня.

На мероприятии был продемонстрирован видеоролик о водружении главой государства флага в Ханкенди, его историческом выступлении, а также были озвучены факты и цифры, связанные с историей летних лагерей диаспорской молодежи.

Церемония открытия, которую вели заведующая отделом ГКРД Василя Вахидгызы и Раван Радин, продолжилась художественной частью.

Отметим, что VI Летний лагерь диаспорской молодежи, который продлится до 9 августа, реализуется при совместной организации Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджанской Республики и Фонда Гейдара Алиева. В VI Летнем лагере диаспорской молодежи принимают участие 128 молодых людей из 61 страны мира. Предыдущие лагеря проходили в Шеки, Шамахы, Шуше, Нахчыване и Лачине, и каждый год в них участвовало свыше 700 молодых людей более чем из 60 стран.

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