Глава президентского совета Йемена приглашен на 13-ю сессию Всемирного форума городов ООН в Баку

Председатель Руководящего президентского совета Йемена Рашад Мохаммед Аль-Алими получил приглашение от президента Азербайджана Ильхама Алиева принять участие в открытии 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13) в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на йеменскую газету "Аль-Айям", приглашение передал азербайджанский посол в Саудовской Аравии Шахин Абдуллаев на встрече с министром иностранных дел и по делам экспатриантов Йемена Шайей аз-Зиндани.

Стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Глава МИД международно признанного правительства Йемена рассказал о трудностях в достижении мира в стране из-за продолжающихся атак хуситов, которые создают угрозу безопасности региона и международному судоходству.

Посол Азербайджана выразил заинтересованность в укреплении двусторонних отношений и поддержке усилий по достижению стабильности в Йемене.