Международный новостной и аналитический канал AnewZ представил специальный проект под названием «Tovarisch Director. Made in Russia, Believed Nowhere».

В документальном фильме «Tovarisch Director. Made in Russia, Believed Nowhere» отражается, как пропагандистская система России превратилась в систематическую идеологическую машину не только в политическом контексте, но и посредством культуры, кино, литературы и языка — в фактической и хронологической последовательности. Фильм представляет собой глубокое исследование, охватывающее путь от методов министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса до современной культурной политики России.

От истории до сегодняшнего дня — неизменная суть пропаганды

В начале репортажа звучит знаменитый призыв одного из идеологов нацистского режима Германии — Геббельса: «Rise up and let the storm break loose!» (Встань и пусть разразится буря!) — этот метод был рычагом для создания образа врага, переписывания истории, клеймения критиков как «предателей» и сокрытия лжи под покровом патриотизма.

Никита Михалков: от искусства к идеологии

Одним из ключевых лиц проекта является российский режиссёр и актёр Никита Михалков. Украинский журналист Дмитрий Гордон описывает его так: «Выдающийся, на мой взгляд, режиссёр. Замечательный актёр. С другой стороны, мерзавец.» Это двойственное отношение раскрывает двойственную сущность Михалкова — с одной стороны артист, с другой — пропагандист Кремля.

Через свою программу «Бесогон» Михалков распространяет тезисы, наполненные повторяющейся риторикой русофобии, обвинениями соседних стран в «предательстве», представлением украинского языка как «опасной идеологии». Это уже не искусство, а идеологическое оружие.

История его семьи также заслуживает особого внимания. Его отец, Сергей Михалков, в советский период писал тексты гимнов для трёх разных руководителей. Другие члены семьи быстро адаптировались к различным политическим системам, ставя личные интересы на первый план. Это поколение на протяжении всей истории умело добивалось власти путём компромисса с властью.

Цитаты, представленные в документальном проекте, ещё раз доказывают, что, хотя технологии пропаганды меняются, её методы остаются прежними:

• Создание образа врага

• Переписывание истории

• Представление своей жестокости как «самообороны»

• Назначение критиков «иностранными агентами»

• Перенос собственных преступлений на других

• Прикрытие лжи патриотизмом

Эти методы одинаково применялись как в информационной войне СССР, так и в современных дебатах на российском государственном телевидении. Фильм также показывает, как в официальных учебниках представлена передача Крыма Украине в 1954 году, как распространяется дезинформация о фактах в Буче и как соседние страны, включая Азербайджан, становятся мишенями.

Когда культура превращается в оружие

Одним из важнейших аспектов анализа является превращение языка и культуры в опору государственной идеологии. Параллели, проведённые на основе теории Виктора Клемперера «Lingua Tertii Imperii», доказывают семантические манипуляции пропаганды. Как в нацистской Германии «фанатизм» получил положительный смысл, так и сегодня «война» представляется как «специальная военная операция», а «критик» клеймится как «иностранный агент».

Заключение — почему пропаганда опасна?

Проект «Tovarisch Director» освещает не только прошлое, но и предупреждает о будущем. Основной посыл проекта таков: пропаганда не просто распространяет ложь, она оправдывает насилие, поляризует общества и расчеловечивает людей. Ужасы, произошедшие в истории, стали результатом именно этих процессов.

В конце фильма звучат слова Президента России Владимира Путина в видеозвонке с Михалковым: «Ваше здоровье, Никита Сергеевич! Поздравляю!»

Этот проект — очередное доказательство аналитического и документального подхода канала AnewZ, ориентированного на международную аудиторию. Этот фильм — важный призыв для всех, кто стремится понять не только информацию, но и механизмы, стоящие за ней.



