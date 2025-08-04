Олимпийский призер Азербайджана завоевал золотую медаль на турнире в Польше

Бронзовый призер Олимпийских игр и чемпион Европы от Азербайджана Георгий Мешвилдишвили (125 кг) завоевал золотую медаль на международном турнире по борьбе в польской столице Варшаве.

Как сообщает Report, традиционные соревнования, организованные в память о знаменитых польских борцах, проходили с 30 июля по 3 августа.

Напомним, что опытный борец Георгий Мешвилдишвили не участвовал в рейтинговом турнире в Венгрии в прошлом месяце из-за травмы.