Трамп намерен «очень существенно» повысить пошлины против Индии

Соединенные Штаты в ближайшие сутки повысят таможенные пошлины для Индии из-за закупок страной российской нефти. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC.

"Мы договорились на 25%, но думаю, что я существенно их [пошлины] повышу в следующие 24 часа, так как они [Индия] закупают российскую нефть", - сказал он, добавив, что "будет крайне недоволен", если Индия продолжит приобретать российские энергоносители.

Американский лидер заявил, что "Индия не представляет собой хорошего торгового партнера" для США из-за установленных ею высоких таможенных пошлин.

4 августа Трамп написал в Truth Social, что значительно повысит пошлины в отношении Индии за импорт и перепродажу российской нефти. До этого глава американской администрации заявил, что США вводят пошлины в размере 25% на импорт индийских товаров. Он добавил, что Индия "всегда закупала большую часть военного оборудования у России" и является "наряду с Китаем крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов. МИД республики назвал нападки США и ЕС из-за импорта индийской стороной российской нефти неоправданными, так как страны Запада ранее поощряли такую торговлю и сами продолжают закупать товары и услуги в РФ.

Источник: ТАСС