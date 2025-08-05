Проректор и глава пресс-службы Карабахского университета покинули должности

Проректор Карабахского университета по социальным вопросам и связям с общественностью уволилась.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Manşet.az, проректор Наргиз Исмаилова покинула свою должность, написав заявление по собственному желанию.

Сообщается, что она будет назначена на высокую должность в другой сфере. Пока что нового назначения на место Наргиз Исмаиловой нет.

Как сообщает Teleqraf, руководитель отдела по связям с общественностью Карабахского университета Айтен Гулиева также была уволена по собственному желанию.

Напомним, что Айтен Гулиева была назначена на эту должность в июле прошлого года соответствующим приказом ректора университета Шахина Байрамова.