Трамп: «Лидеры НАТО делают все, что я хочу»

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры стран НАТО следуют всем его указаниям.

«Год назад наша страна была мертва. Сегодня это самая "горячая" страна в мире, без всяких сомнений. Так мне сказали все лидеры НАТО, которые делают всё, чего я хочу», - заявил Трамп в интервью телеканалу CNBC.

По его словам, похвалу в адрес сегодняшних США он также слышал от короля Саудовской Аравии, лидеров ОАЭ и Катара. Трамп выразил убеждение, что Соединенные Штаты «вновь на подъеме», и признался, что «рад этому способствовать».

Источник: РИА Новости