Израиль согласился возобновить поставки в Газу товаров через местных торговцев

Власти Израиля объявили о создании механизма, который позволит возобновить ввоз товаров в сектор Газа для последующего их распределения через работающих на территории анклава частных торговцев.

Об этом сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (КОГАТ).

В заявлении ведомства отмечается, что речь идет о "постепенном и контролируемом возобновлении ввоза грузов через частный сектор". "Это направлено на увеличение объемов поступающей в сектор Газа помощи и одновременное снижение зависимости от сбора помощи ООН и международными организациями", - говорится в тексте.

В КОГАТ пояснили, что для работы в рамках этой схемы израильскими властями "было одобрено ограниченное число местных торговцев", отвечающих "определенным критериям" и прошедших проверку безопасности. Среди поставляемых товаров будут основные виды продовольствия, детское питание, фрукты и овощи, предметы личной гигиены. Оплата за все будет проводиться исключительно через банковские переводы, которые будут находиться под наблюдением. Все поставляемые товары будут проходить проверку перед поставкой в анклав.

"В сотрудничестве с органами безопасности мы продолжим использовать механизмы мониторинга и надзора за ввозом гуманитарной помощи в сектор Газа, принимая при этом все возможные меры для предотвращения участия [радикального палестинского движения] ХАМАС в процессах ввоза и распределения гуманитарной помощи", - отметили в КОГАТ.

Источник: ТАСС