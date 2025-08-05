Конгрессмен США: В скором времени между Азербайджаном и Арменией будет заключен мир
Член Палаты представителей США Джо Уилсон заявил, что в скором времени между Азербайджаном и Арменией будет заключен мир.
Об этом он написал в своей публикации в «Х».
«Никогда не было президента-миротворца, подобного Дональду Трампу».
В своем заявлении он перечислил страны, между которыми, по его мнению, Трамп способствовал установлению мира:
- Конго и Руанда
- Таиланд и Камбоджа
- Пакистан и Индия
- И вскоре - Азербайджан и Армения
«Он заслуживает Нобелевскую премию мира!» — подчеркнул Уилсон.
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