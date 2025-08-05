Конгрессмен США: В скором времени между Азербайджаном и Арменией будет заключен мир

Член Палаты представителей США Джо Уилсон заявил, что в скором времени между Азербайджаном и Арменией будет заключен мир.

Об этом он написал в своей публикации в «Х».

«Никогда не было президента-миротворца, подобного Дональду Трампу».

В своем заявлении он перечислил страны, между которыми, по его мнению, Трамп способствовал установлению мира:

- Конго и Руанда

- Таиланд и Камбоджа

- Пакистан и Индия

- И вскоре - Азербайджан и Армения

«Он заслуживает Нобелевскую премию мира!» — подчеркнул Уилсон.