Почти 130 малых городов России могут исчезнуть

129 малых городов России, в которых проживают 3,4 млн человек, могут исчезнуть на фоне отрицательных демографических тенденций и снижения занятости населения.

Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на исследование экспертов РАНХиГС, проведенного в рамках государственного заказа аппарата правительства.

Как пишет издание, в городах с населением менее 50 тыс. человек на данный момент проживает более 3,4 млн человек, при этом за последние 10 лет их численность снизилась на 314,5 тыс. человек. Наибольшее сокращение населения было зафиксировано в северных угольных, металлургических и лесопромышленных городах. Авторы исследования считают, что наибольшему риску подвержен ряд населенных пунктов Брянской, Новгородской, Кировской областей и Красноярского края.

Как утверждают авторы исследования, в таких городах не хватает внутренних ресурсов для развития, в связи с большим количеством малых городов также сложно равномерно распределить внешние ресурсы. Среди причин общего резкого уменьшения численности населения в малых городах называются снижение занятости и уменьшение числа представителей малого и среднего бизнеса.

В исследовании рекомендовалось использовать существующий потенциал для развития населенных пунктов: специализацию на конъюнктурных отраслях, выгодное транспортно-географическое положение, естественный или миграционный прирост, в том числе за счет сезонного развития пригородов крупных населенных пунктов и переселения в такие пригороды.

"Экспертно-аналитические материалы поступили в аппарат правительства Российской Федерации, в настоящее время ведется их экспертная проработка", - сообщили "Известиям" в правительстве РФ.