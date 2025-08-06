«Абдуллох», «Солех», «Абу Мунзир»: названы клички террористов из «Крокус Сити Холла»

Следствием установлены псевдонимы, использовавшиеся исполнителями теракта в «Крокус Сити Холле» и другими фигурантами дела, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

Отмечается, что некоторые обвиняемые использовали одинаковые псевдонимы.

Исполнители теракта Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода для конспирации использовали псевдонимы «Абдуллох», «Сухроб» и «Ибрагим» соответственно. Мухаммадсобир Файзов был известен под псевдонимом «Солех».

Назримад Лутфуллои и Джумахон Курбонов использовали общий псевдоним «Акбар», а Мустаким Солиев и Зубайдулло Исмоилов представлялись как «Собир».

Другие установленные псевдонимы: Якубджони Юсуфзод* — «Якуб», Мухаммад Шарипзода — «Абу-Хатоб», Умеджон Солиев — «Мухаммад», Шахромджон Гадоев — «Анас».

Объявленный в розыск фигурант дела использовал клички «Щикорчи», «Шеринар», «Форух» и «Биё Рафиг», а еще один разыскиваемый Алохимхон Беков носил псевдоним «Абу Мунзир». В материалах дела также упоминаются неустановленные лица с кличками «Сайфулло», «Ахи», «Тальхи», «Абумескин».

Напомним, что теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. В результате нападения, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, 609 получили травмы. Ущерб оценен в 6 млрд рублей.

В начале августа Второй западный окружной военный суд начал рассмотрение уголовного дела о теракте. На скамье подсудимых находятся 19 человек, 13 из которых обвиняются непосредственно в терроризме, а остальные — в содействии террористической деятельности. Процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора.