Россия атаковала станцию, задействованную в поставках азербайджанского газа в Украину
РФ десятками дронов атаковала объект газотранспортной инфраструктуры у границы с Румынией. Через эту станцию в Украину шел газ из США и Азербайджана.
Об этом передает Министерство энергетики Украины.
Как отмечается, в ночь на 6 августа Россия осуществила целенаправленную атаку на объект газовой инфраструктуры - компрессорную станцию Оператора ГТС Украины в Одесской области вблизи румынской границы.
Данная компрессорная станция была частью маршрута, который соединяет греческие LNG-терминалы с украинскими газохранилищами через Трансбалканский газопровод, по которому уже поставлялся LNG из США и тестовые объемы азербайджанского газа.
Сегодня оборудование, которое обеспечивает эти поставки, было атаковано десятками ударных беспилотников врага.
«Это российский удар сугубо по гражданской инфраструктуре, целенаправленно против энергетики и одновременно против отношений с Азербайджаном, США и партнерами в Европе, против нормальной жизни украинцев и всех европейцев», – говорится в заявлении.
Министр энергетики Светлана Гринчук подчеркнул, что эта атака является сигналом для всей Европы, которая планирует в 2027 году полностью отказаться от российского природного газа.
«Если россиянам будет разрешено безнаказанно бить по нашей энергетической инфраструктуре и газовым маршрутам, то ни один инфраструктурный объект в Европе не будет в безопасности. Безнаказанность только расширяет террор», – подчеркнул министр.
Источник: АЗЕРТАДЖ