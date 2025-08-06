Россия атаковала станцию, задействованную в поставках азербайджанского газа в Украину

РФ десятками дронов атаковала объект газотранспортной инфраструктуры у границы с Румынией. Через эту станцию в Украину шел газ из США и Азербайджана.

Об этом передает Министерство энергетики Украины.

Как отмечается, в ночь на 6 августа Россия осуществила целенаправленную атаку на объект газовой инфраструктуры - компрессорную станцию Оператора ГТС Украины в Одесской области вблизи румынской границы.

Данная компрессорная станция была частью маршрута, который соединяет греческие LNG-терминалы с украинскими газохранилищами через Трансбалканский газопровод, по которому уже поставлялся LNG из США и тестовые объемы азербайджанского газа.

Сегодня оборудование, которое обеспечивает эти поставки, было атаковано десятками ударных беспилотников врага.

«Это российский удар сугубо по гражданской инфраструктуре, целенаправленно против энергетики и одновременно против отношений с Азербайджаном, США и партнерами в Европе, против нормальной жизни украинцев и всех европейцев», – говорится в заявлении.

Министр энергетики Светлана Гринчук подчеркнул, что эта атака является сигналом для всей Европы, которая планирует в 2027 году полностью отказаться от российского природного газа.

«Если россиянам будет разрешено безнаказанно бить по нашей энергетической инфраструктуре и газовым маршрутам, то ни один инфраструктурный объект в Европе не будет в безопасности. Безнаказанность только расширяет террор», – подчеркнул министр.

Источник: АЗЕРТАДЖ