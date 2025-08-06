От преступных «золотых драм» в Карабахе до «невольничьих рынков» в России - новая глава абсурда от Германа Стерлигова

Пока россияне обсуждают девальвацию рубля и рост цен на гречку, православный предприниматель Герман Стерлигов, известный своими эпатажными выходками и архаичной риторикой, решил заняться, как ему кажется, более актуальной проблемой: безработицей.

Все как всегда - в его стиле: Стерлигов регулярно критикует современное общество, либеральные идеи и западные ценности, ратуя за патриархат, православие и «традиционные устои». Он последовательно поддерживает действующую власть и не упускает случая пройтись по российской оппозиции.

На этот раз - снова радикально и с оттенком средневекового фарса. На ремесленной ярмарке в «Слободе братьев Стерлиговых», которая пройдет 29–30 августа, он планирует... открыть «невольничий рынок».

«Русские невольники и русские невольницы для русских землевладельцев!» — бодро рапортует Стерлигов, будто со страниц «Соборного вестника» XVII века. Но за громкой риторикой скрывается обычная биржа труда: таблички на шее, на которых будет написано что-то вроде «Ищу батрака. Калужская область» или «Разнорабочий. Курская губерния» (ой, простите, область).

Закон, конечно, против - статья 127.2 УК РФ запрещает использование рабского труда.

Впрочем, у Стерлигова есть опыт выхода за рамки как закона, так и здравого смысла. В 2015 году он перебрался на тогда еще оккупированные Арменией территории Азербайджана, обосновавшись в Карабахе. Он открыто восхищался регионом и публично предлагал ввести там в оборот «золотые и серебряные драмы», а также создать «первый экологический оффшор».

Обвинив Стерлигова в нарушении государственной границы и призывах против территориальной целостности Азербайджана, наш МИД включил его в список нежелательных лиц. Против Стерлигова было возбуждено уголовное дело, он был объявлен в международный розыск, а также заочно арестован Насиминским районным судом столицы.

Особое внимание привлекает и деятельности супруги Стерлигова — Алёны. Во время незаконного пребывания в Карабахе она устроила показ «традиционной моды», который завершился… ослиными бегами. Эпатаж и провокации, видимо, стали у Стерлиговых семейной формой самореализации.

Вернувшись в Россию, Стерлигов – уже не миллиардер из Forbes - жалуется на бедность и просит деньги у государства. Похоже, что теперь он ищет не только «невольников», но и новых спонсоров, способных поддержать его идеи в стиле «назад в будущее» - только без «Делориана», зато с табличкой на груди и самодельным пресс-релизом.

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